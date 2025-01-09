Ramaphosa: Mozambik'e Destek Hazırlığı - Son Dakika
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Ramaphosa: Mozambik'e Destek Hazırlığı

Cyril Ramaphosa, SADC ülkelerinin, şiddet olayları yaşayan Mozambik'e destek vereceğini açıkladı.

09.01.2025 20:19
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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkelerin, cumhurbaşkanı seçimleri sonrası şiddet olaylarının yaşandığı Mozambik'e destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Ramaphosa, yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen İlerici İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, görevlendirdiği özel ekibin, Mozambik'teki güvenlik gelişmelerini yakından takip ettiğini belirtti.

Mozambik'te barışın sağlanmasının bölgenin istikrarı açısından önemine değinen Ramaphosa, "SADC üyesi ülkeler olarak, Mozambiklilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için gereken desteği sağlamaya hazırız." dedi.

Ramaphosa, Mozambik'in yeni Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'nun 15 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan yemin törenine katılım durumuna ilişkin, "Yemin törenlerine daima katılırız. Günü geldiğinde programa bakarız. Mozambik'te yaşananları yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, Zimbabve, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 16 üyeli SADC, Kasım 2024'te Mozambik gündemiyle olağanüstü toplanmıştı.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, yüzde 71 oyla Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında 248 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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