Ramaphosa: Starlink Görüşmede Yer Almadı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapılan görüşmelerde Starlink'in gündeme gelmediğini söyledi.

Güney Afrika Sürdürülebilir Altyapı Geliştirme Sempozyumunda gazetecilere açıklamada bulunan Ramaphosa, "Birçok kişi Starlink hakkında görüşmek için Washington'a gittiğimize inanıyor. ABD heyetinde Elon Musk'ın bulunmasına rağmen bu doğru değil." dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın Wi-Fi ve internet erişimi sağlamak için alçak yörünge uyduları kullanma sürecine aşina olduğunu aktararak, bu alanla ilgilenen yerel şirketlerin yanı sıra Çin, Rusya ve Avrupa'dan birçok başka firmanın da bulunduğunu dile getirdi.

Güney Afrika Devlet Başkanı, "İnsanlar sadece tek bir şirkete odaklanma eğiliminde, oysa bu alana girmek isteyen çok sayıda şirketimiz var." diye konuştu.

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Güney Afrika hükümetinin beyazlara zulmettiği iddialarının arkasındaki en önemli isimlerden biri olarak görülen Güney Afrika doğumlu ABD'li milyarder Elon Musk da görüşmede hazır bulunmuştu.

Aynı zamanda SpaceX şirketine ait Starlink uydu internet ağının da sahibi olan Musk, bu görüşmede söz almamıştı.