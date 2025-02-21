Ramaphosa ve Wang Yi'den İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Ramaphosa ve Wang Yi'den İşbirliği Mesajı

Ramaphosa ve Wang Yi\'den İşbirliği Mesajı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Çin ile işbirliği taahhütlerini vurguladı.

21.02.2025 17:33
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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ile bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa perşembe günü gerçekleşen görüşmede çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın ulusal bağımsızlık mücadelesine verdiği güçlü destek ve ulusal kalkınmanın hızlandırılmasındaki değerli yardımları için Çin'e içten teşekkürlerini ifade etti.

Ramaphosa, ülkesinin Çin ile çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğini derinleştirmeye ve Güney Afrika ile Çin arasındaki çok yönlü stratejik işbirliği ortaklığının daha büyük başarılar elde etmesi için çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi.

Wang ise Çin tarzı modernleşmeyi çok yönlü bir şekilde sürdüren ülkesinin, tüm dünyanın modernleşmesini teşvik etmek üzere Güney Afrika ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Güney Afrika'nın tarihin doğru tarafında durarak Tek Çin ilkesine gösterdiği desteğin Çin tarafından takdir edildiğini dile getiren Wang, kalkınma ve yeniden yapılandırılma sürecinde her daim Güney Afrika'nın güvenilir bir dostu ve ortağı olacaklarını ve mümkün mertebe yardım sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güney Afrika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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