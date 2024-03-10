Ramazan ayı Amasya'da coşkuyla karşılandı
AMASYA - 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi Şehzadeler Şehri Amasya'da mahya yakılması ve dualarla karşılandı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde yürüyüş yaparak Ramazan ayına kavuşmanın coşkusunu yaşadı.
Yöneticiler ve vatandaşlar Amasya Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar coşkulu şekilde yürüyüş yaptı. Yapılan duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahya, protokol üyeleri tarafından yakıldı. Vatandaşlar mahyanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ramazan ayında paylaşma ve bölüşmenin önemine değinip vatandaşların tutacakları oruçların kabul olmasını dileyen Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Ramazan sadece oruç tutmakla değil aynı zamanda sabır, sadaka, yardımlaşma ve manevi arınma gibi önemli değerleri de barındıran bir aydır" dedi.
Amasya'da Ramazan ayının coşkuyla karşılandığını anlatan Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül de, "11 ayın sultanı olan Ramazan'ın ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.
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