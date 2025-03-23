Ramazan'da Binzert'te Dayanışma - Son Dakika
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Ramazan'da Binzert'te Dayanışma

Tunus'un Binzert kentinde gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemekleri hazırlıyor.

23.03.2025 12:16
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Tunus'un Binzert kentinde, ramazan ayının manevi atmosferiyle dayanışma ruhunun bir araya getirdiği gönüllüler ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği hazırlıyor.

Sağır ve Dilsizler Derneği'nde sabahın erken saatlerinde toplanan gönüllüler, gıda bağışçılarının gün içinde getirdiği sebze, hurma, yoğurt, et ve unlu mamuller gibi malzemelerle iftar yemeği pişiriyor.

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan "Siz Binzert'i Değiştiriyorsunuz" Derneği, bu yardımları organize ederek hazırlanan yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öğle saatlerinden itibaren, derslerini tamamlayan öğrenciler ve mesai bitiminde işlerinden çıkan gönüllüler de mutfağa katılıyor. Özenle hazırlanan yemekler yüzlerce tabağa konularak iftara kısa süre kala şehrin dört bir yanına dağıtılıyor.

Evi ve mutfağı olmayanlara pişmiş yemek ulaştırılıyor

Dernek saymanı ve iftar organizasyonunun sorumlusu Abdülazim Şelluh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların büyük kısmının ayni olarak geldiğini belirtti.

Şelluh, "Toptancılara gidip ihtiyaçlarımızı belirleyerek satın alma yapmamıza yardımcı olan bağışçılar var. Bazı toptancılar ise doğrudan gelip ürün bağışlıyor. Çoğunlukla et, tavuk ve balık gibi temel gıda maddelerini stoklayarak kullanıyoruz. Ayrıca, maddi bağış yapanlar da oluyor." dedi.

Yemeklerin hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Şelluh, "Bu yıl yemek kalitesini artırmak için aşçı ekibimizi değiştirdik. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerini daha iyi belirlemek adına ev ziyaretleri yapıyoruz. Evi ve mutfağı olmayanlara pişmiş yemek ulaştırıyoruz, imkanı olanlara ise gıda kolileri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin yalnızca ramazan ayında değil, Kurban Bayramı, okul sezonu ve Ramazan Bayramı gibi özel dönemlerde de ihtiyaç sahiplerine destek sunduğunu belirten Şelluh, "Bu projeye ramazan kumanyasıyla başladık. Ancak, bazı ailelerin yemek pişirecek imkanı olmadığını fark edince iftar sofraları kurmaya karar verdik." dedi.

Şelluh, amaçlarının, ramazan boyunca hiç kimsenin aç kalmaması olduğunu ve dayanışma ruhunun önemini vurgulayarak, başlangıçta 120 kişiye yemek dağıtan derneğin, yıllar içinde faaliyetlerini geliştirerek şu an 450 aileye ulaştığını aktardı.

Gönüllülerin arasında öğrenci, memur ve serbest çalışanlar da var

2011'den bu yana dernekte aktif olarak çalışan ve yemek hazırlık sürecini organize eden Azize Mazari de "Şu an iftar tabaklarını hazırlıyoruz. Önce geleneksel bir yemek olan börek, salata ve hurmayı koyuyoruz. Ana yemek olarak ise makarna, pirinç veya kuskus gibi farklı lezzetler sunuyoruz." dedi.

Yemek dağıtımında her yaştan gönüllünün yer aldığını belirten Mazari, "İlkokul öğrencilerinden üniversitelilere, devlet memurlarından serbest çalışanlara kadar herkesin katkısı var. Sabah 08.00'de başlayan çalışmalar, öğleden sonra yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Binzert kent merkezi ile çevre mahallelere yemek taşıyan gönüllüler, kendi araçlarını kullanarak "Cezrune, Munzel Cemil ve Munzel Abdurrahman" gibi bölgelere yemek ulaştırıyor.

Mazari, "Ramazan öncesi bağış kampanyalarımızı Facebook sayfamız üzerinden duyuruyoruz. Derneğimizde 180 kayıtlı üye var, ancak ramazanda çok daha fazla kişi gönüllü olarak bize katılıyor." diye konuştu.

Maddi bağış yapamayanlar işlerin bir ucundan tutarak sürece katkıda bulunuyor

Binzert'te yemek işletmesi sahibi olan Sündüs el-Garbi, gönüllü aşçı olarak projeye destek verenlerden.

Garbi, "Dernek yöneticileri bu yıl benimle iletişime geçti. İşimi bıraktım ve kız kardeşim, kızım ve birkaç arkadaşımla birlikte yardıma geldim." dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mutfakta çalıştıklarını belirten Garbi, "Börek için malzemeleri hazırlıyoruz, ardından ana yemeği ve salataları yapıyoruz. Burada olmamızın sebebi, hayır işlerinin önemine inanıyor olmamız. Maddi bağış yapamayanlar bile emek vererek, işlerin bir ucundan tutarak bu sürece katkıda bulunabilir." diye ekledi.

İş çıkışında derneğe gelip destek veren gönüllülerden biri olan istihdam danışmanı Hacer Hayreddin ise "Ramazan, ibadet ayıdır ve bu dönemde hayır işleri yapmak gerekir. Bu nedenle derneğin çalışmalarına destek olmak istedim." dedi.

Binzert'te bir grup gönüllünün dayanışma ruhuyla yürüttüğü bu yardım organizasyonu, ramazan boyunca yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak bir iftar yemeği sunmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Yaşam, İftar, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Binzert'te Dayanışma - Son Dakika

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