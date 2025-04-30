Ramazan Gülten Tutuklandı - Son Dakika
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Ramazan Gülten Tutuklandı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, kaçak yapılaşma mücadelesi sonrası tutuklandı.

30.04.2025 11:50
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten de, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Avukatı Hüseyin Ersöz, karara tepki gösterdi, "Bu karara İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Ancak ülkedeki iki yüksek yargı organının değerlendirmeleri yok sayılarak verilen tutuklama kararının hukukilikten öte keyfilik taşıyan bir mahiyete sahip olduğunu, bu yönüyle de Hukuk Güvenliği'nin ihlali sonucunu doğurduğunu da not düşelim." dedi.

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklandı. Avukatlarından Hüseyin Ersöz de tutuklama kararı üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Gizli tanığın iddiları üzerine tutuklandı

"Ramazan Gülten hakkındaki iddialar, bir gizli tanığın 'İmar Estetik Komisyonu' hakındaki soyut beyanı ile Ramazan Gülten'in hiçbir bağlantısının olmadığı Kültür A.Ş.'nin gerçekleştirdiği ihale sürecine ilişkindi." diyen Ersöz şu bilgileri paylaştı:

"Bu ihale sürecine dair Danıştay 1. Dairesi'nin 'soruşturma izninin iptali kararı' ile Sayıştay denetiminde bir usulsüzlük tespit edilmediğine dair raporlar bulunmaktaydı. Bunların tamamı Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği aşamalarında dosyaya sunuldu. İmar Estetik Komisyonu Kararlarının keyfi şekilde verildiğine dair 'soyut iddiaya' ise 2012-2020 döneminde İmar Daire Başkanının subjektif 'bireysel değerlendirmesine' bırakılan bu konunun, 2020'de yapılan değişiklikle yönergesi bulunan ve 5 kişinin kollektif kararıyla hareket eden bir Komisyona devredildiği, Komisyon Kararlarının da 'yargı denetimine açık olduğu' şeklinde cevap verildi.

"Eşi 'riskli bir gebelik dönemi yaşamasına' karşın..."

Ancak bu somut olguların hiçbirisi gözönüne alınmayarak, eşi 'riskli bir gebelik dönemi yaşamasına' karşın Ramazan Gülten hakkında tutuklama kararı verildi. Bu karara İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Ancak ülkedeki iki yüksek yargı organının değerlendirmeleri yok sayılarak verilen tutuklama kararının hukukilikten öte keyfilik taşıyan bir mahiyete sahip olduğunu, bu yönüyle de Hukuk Güvenliği'nin ihlali sonucunu doğurduğunu da not düşelim."

Kaynak: ANKA

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