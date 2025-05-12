Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açıldı - Son Dakika
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Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açıldı

Rami Kütüphanesi'nde açılan Biyografi Kitaplığı, 6 bin eseri kitapseverlerle buluşturuyor.

12.05.2025 11:14
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Tarihi kışladan kütüphaneye dönüştürülen Rami Kütüphanesi'nde açılan Biyografi Kitaplığı'nda 6 bine yakın eser, yazarlar, araştırmacılar ve kitapseverlerin istifadesine sunuluyor.

Geçen yıl ekim ayında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlıkları başlayan Türkiye'nin ilk biyografi kitaplığı, Rami Kütüphanesi ve İbn'ül-Emin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirildi.

Kitaplığa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İbn'ül-Emin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, enstitüdeki icra kurulu ekibiyle her ay düzenli yapılan toplantılarda fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Böyle bir kütüphaneye ihtiyaç olduğu düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Kaşıkçı, "Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik Bey ile bu konuda bir fikir alışverişinde bulunduk. Bize kapılarını sonuna kadar açtılar. Onun haricinde her geçen gün kataloğu genişleteceğimiz bir biyografi kitaplığını ortaya koyduk diyebilirim." şeklinde konuştu.

"Biyografiye dair yazılmış çok iyi yüksek lisans ve doktora tezleri var"

Türkiye'deki biyografi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de biyografi çalışmalarında aslında akademik noktada son dönemde giderek artan bir ivme söz konusu. Özellikle tarih, edebiyat, sosyoloji bölümünde biyografiye dair yazılmış çok iyi yüksek lisans ve doktora tezleri var. Bunlar zaman içerisinde yayın, basılı kitap haline de dönüşmekte. Bunun haricinde popüler olarak da bir biyografi yazımı var. Daha öncesindeki tarih yazımlarına baktığımızda daha çok devletler üzerinden bir tarih yazımı söz konusuyken özellikle Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk döneminde biyografi yazımına dair önemli bir ivme görüyoruz. Daha sonraki süreçte modern anlamda her geçen gün artan bir ilginin olduğunu ifade edebilirim."

Kaşıkçı, akademik anlamda biyografi yazımında alana katkı sunan çok değerli hocalar olduğunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk döneminde yaşamış önemli devlet adamları, edebiyatçılar ve şairlerin biyografilerinin yazıldığını aktardı.

Akademik camianın dışında, popüler anlamda da biyografilerin her geçen gün artarak ilgi gördüğünü söyleyen Kaşıkçı, popüler ve akademik anlamda yazılan biyografilerin bundan sonraki süreçte artabileceğini dile getirdi.

"Entelektüel biyografi ortamının oluşmasını sağlamaya çalışacağımızı ifade edebilirim"

Biyografi enstitüsünün hem fikirsel hem de kitap katkısı anlamında kitaplığın kuruluşundaki rolüne değinen Kaşıkçı, "Burada aslında üç süreç var. Birincisi, Rami Kütüphanesi'ndeki biyografi kitaplarının bu biyografi kitaplığına çekilmesi süreci var. İbn'ül-Emin Mahmut Kemal İnal Vakfının doğrudan alım yoluyla katkı sağladığı kitaplar var. Diğer taraftan Açık Kitap Vakfının bizlere bağışladığı kitaplar var. Burada üç farklı kurumun biyografi kitaplığının kurulmasında katkısı oldu." dedi.

Rıdvan Kaşıkçı, sadece kitap temini sağlamak gibi bir niyet olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Burada bir kültür ve bir biyografi havuzu, entelektüel bir biyografi ortamının oluşmasını da sağlamaya çalışacağımızı ifade edebilirim. Biyografi Enstitüsü olarak hali hazırda yaptığımız bazı çalışmalar var. 'Nasıl yazdım' seminerleri, İbn'ül-Emin Mahmut Kemal İnal'ın hayatını anlatan kısa video çekimleri, biyografi yazım atölyesi gibi yaptığımız çalışmalar var. Burada Biyografi Kitaplığını kurarken bir taraftan da 'Biyografilm' ve 'Konuşulmamış Tezler' başlığıyla biyografi alanında çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Biyografi alanında yapılmış filmleri değerlendirmeye ve analiz etmeye çalışıyoruz. Konuşulmamış tezlerle birlikte daha önce yüksek lisans ve doktorasında biyografi çalışmış ama henüz konuşma fırsatı bulamamış genç akademisyenleri burada ilgilisiyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde ileriye dönük olarak biyografi sempozyumları, biyografi ödülleri, paneller, kısa biyografi filmleri gibi birçok projeyi hayata geçirmek gibi hedeflerimiz var."

Nisan ayında açılan kitaplığı ziyaret edenlerin biyografiye dair ulaşabilecekleri programlar, etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Kaşıkçı, "Şu anda rafta yaklaşık 6 bin kitap var ama her geçen gün bu sayıyı artırmak gibi bir hedefimiz var. Çünkü yanlış bilmiyorsam burası yaklaşık 10 bin kitaba kadar alabiliyor. Bunun haricinde bu rafta olmayan, depoda bulunan ya da buradaki ihtisas kütüphanelerinde bulunan biyografi kitapları var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açıldı - Son Dakika

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