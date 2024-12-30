Ras el-Hayme'de Uçak Kazası - Son Dakika
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Ras el-Hayme'de Uçak Kazası

Küçük bir uçak denize düştü; pilot ve ikinci pilot hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

30.12.2024 11:07
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DUBAİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuzeyindeki Ras el-Hayme emirliği açıklarında küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu pilot ve ikinci pilot hayatını kaybetti. Pazar günkü kazada düşen uçak, havacılık alanında faaliyet gösteren bir kulübe aitti.

BAE Genel Sivil Havacılık İdaresi kazayı doğrulayarak Hava Kazaları Soruşturma Bölümü'nün harekete geçirildiğini ve kazanın nedenini belirlemek için yetkililerle birlikte çalıştığını duyurdu.

İdare, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

Soruşturmayı yürüten görevliler kazanın ayrıntılarını incelerken, kurtarma ve soruşturma ekipleri de bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Pilot, Dünya, Kaza, Son Dakika

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