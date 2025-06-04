Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
04.06.2025 19:16
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Vekili Murat Öztürk, Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, gençlerin yıllarca süren eğitim hayatlarını emek, sabır ve azimle tamamladıklarını söyledi.

Gençlerin ülkenin yarınlarına yön vereceğini ifade eden Öztürk, "Unutmayınız ki bir ülkenin en büyük gücü iyi yetişmiş donanımlı ve sorumluluk sahibi gençleridir. Gideceğiniz yollar farklı olabilir. Kimi kamuda, kimi özel sektörde kimi ise akademik hayatta ilerleyecek. Ancak hangi yolu seçerseniz seçin ülkenizi, milletinizi ve insanlığı önceleyen bir duruş sergilemeniz en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar 46 bin öğrenciyi mezun ettiğini belirterek, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gazze'de içleri acıtan görüntülere şahit olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Dünyanın insanlık konusunda maalesef sınıfta kaldığı Gazze, bu yıl da ne yazık ki mezun veremedi. Gazze'de üniversiteler ve öğrenciler de enkazın altında bırakıldı." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri sunuldu.

Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma sevinciyle sona erdi.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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