Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Olası buzlanmalara karşı tedbir alındığı bilgisi verilen açıklamada, "20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Refahiye'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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