Refik Anadol Davos'ta Buzulların Erimesini Sergiledi - Son Dakika
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Refik Anadol Davos'ta Buzulların Erimesini Sergiledi

Sanatçı Refik Anadol, Davos Zirvesi'nde buzulların erimesine dikkat çeken 'Buzul Düşleri' eserini sundu.

20.01.2025 23:59
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- Refik Anadol buzulların erimesini Davos Zirvesi'ne taşıdı

DAVOS - Yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol, buzulların erimesine dikkat çektiği "Buzul Düşleri" isimli eserini Dünya Ekonomik Forumu'nda sergiledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), yeni medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol'un buzulların erimesine dikkat çektiği "Buzul Düşleri" isimli eseri sergilendi. İklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Anadol, yapay zekanın gelişmesiyle iklim değişikliğinin daha da hız kazanacağını söyledi. Anadol, Grönland ve Antarktika'dan topladığı 10 milyondan fazla buzul görseli ve arşivlerde bulunan 100 milyondan fazla görsel materyalini içeren çalışmasını WEF toplantılarının açılışında dünya liderleriyle paylaştı.

Çalışmalarının WEF toplantıları kapsamında 3 sene önce başladığına değinen Anadol, "İlk yıl odaklandığımız nokta kaybolan mercanlar üzerine. Geçtiğimiz sene yağmur ormanları, bu sene ise buzullara odaklandık. Bu sene Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını buzul yılı seçmesiyle beraber özellikle ciddi miktarda eriyen buzulların üzerine bir performans ortaya çıkardık. Bunu yapmak için ben de iki yıldır veri topluyorum. İzlanda, Antarktika, Grönland, İsviçre ve Arjantin'deki buzullardan ekibimle beraber 100 milyondan daha fazla bir veriyi toplayabildik. Ses, görüntü, video, metin ve hatta çok taze eriyen bir buzulun kokusunu toplayarak yapay zekayla bir parfüm de ortaya çıkarabildik" dedi.

"Davos'u ilk defa karsız görüyoruz"

Avrupa'daki buzulların, özellikle de İzlanda'daki buzulların eridiğine dikkat çeken Anadol, "Davos'taki WEF toplantılarının en büyük salonunda yaklaşık 300 metrekarelik dev bir ekran kurduk ve bütün mekanı kapladık. İzleyicileri tamamen çevreleyen bir eser ortaya çıkardık. Özellikle buzul erimelerine bakıldığı zaman en büyük kaybı şu an Avrupa'da tabii ki İzlanda yaşıyor. Bilimsel açıdan neden buzulların erimesinin çok tehlikeli olduğunu dair bu konu üzerine hem tartışma olacak hem sunumlar olacak. Hatta bu yıl Davos'u ilk defa karsız görüyoruz. İsviçre'de de buzullar eriyor. Buzulların erimesinin aslında iki nedeni var; hem sanayileşme hem de iklim değişikliği. Bir de yapay zekayı eklediğimiz zaman önümüzdeki 2-3 yılı hayal edersek on binlerce, yüz binlerce GPU'nun yani bilgisayar parçasının eş zamanlı kullanımında harcanacak enerji miktarını düşünürsek bu işin çok kötüye gitme ihtimali yüksek. Dolayısıyla biz de kendi işimizde sadece yenilebilir enerji kaynakları kullandık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Refik Anadol Davos'ta Buzulların Erimesini Sergiledi - Son Dakika

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