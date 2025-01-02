Regaip Kandili Mesajı

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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mübarek üç ayların manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, kalplerin onarılacağı, hayatın yeniden gözden geçirilmesine vesile olan rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimi olduğunu vurgulayan Arslanargun, şunları kaydetti:

"Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek üç aylara girdiğimiz şu günde, üç ayların habercisi Regaip Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin huzurunu yaşayacağız. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Regaib Kandili'ni en içten dileklerimizle kutlar, tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluklar getirmesini temenni ederim."