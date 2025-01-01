Regaip Kandili'nde Camilerde İkramlar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarın idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camilerde ikramlarda bulunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri aracılığıyla yurdun değişik şehirlerindeki camilerde, yarın akşam namazından itibaren çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Gecesi'nde ikramlaşmanın köklü bir gelenek olduğunu anımsattı.

Aksu, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek. Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.