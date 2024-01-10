 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Regaip Kandili yarın kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Regaip Kandili yarın kutlanacak

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın kutlanacak. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Regaip Kandili yarın kutlanacak
10.01.2024 - 11:12,
Abone Ol

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın kutlanacak.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

"Rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, manevi iklimin hakim olduğu üç aylarda regaip gecesi gibi gün ve geceleri iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç aylarda farz ve vacip olan ibadetlerin yanı sıra gönüllü ibadetlerin ön plana çıkması gerektiğini belirten Bozkurt, "Biz zaten normal zamanlarda farz, vacip ve sünnet olan ibadetleri yapıyoruz. Bunun dışında gönüllü ve fedakarca yaptığımız manevi eğilimleri regaip olarak tanımlayabiliriz." dedi.

Üç ayların habercisinin recep, recep ayının da habercisinin regaip gecesi olduğunu anımsatan Bozkurt, "Bu zaman diliminde manevi eğilimimiz, arzumuz, isteğimiz çokça olmalı. İnşirah Suresi'nde de belirtildiği gibi rağbetimiz sadece Rabb'imize olmalıdır. O halde bu kutsal günlerde dualarımızı, istek ve arzularımızı Rabb'imize iletelim. Rabb'imize içtenlikle dua ederek istekte bulunursak bunu geri çevirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Regaip Kandili'nin olduğu günde oruç tutmak, akşamında ise Kur'an-ı Kerim'i okuyup dua etmenin önemini vurgulayan Bozkurt, üç ayların Türkiye ve İslam dünyasının birlik, beraberlik ve dirliğine vesile olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Regaip Kandili yarın kutlanacak - Son Dakika


11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: İstanbul'da beklenen kar yağışı olmayacak Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: İstanbul'da beklenen kar yağışı olmayacak
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
10:00
İstanbul'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden avukat yakalandı İstanbul'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden avukat yakalandı

Son Dakika
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: İstanbul'da beklenen kar yağışı olmayacak
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
10:00 İstanbul'da sosyete ve magazin dünyasına uyuşturucu temin eden avukat yakalandı
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Regaip Kandili yarın kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement