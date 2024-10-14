Reklam Kurulu'ndan 204 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Reklam Kurulu'ndan 204 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, 10 ayda yanlış reklamlara 204 milyon TL ceza uyguladı, 185 dosya incelemeden geçti.

14.10.2024 10:50
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TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından son 10 ayda mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 204 milyon 322 bin 410 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen 350 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenmiştir. Kurulun bu ayki gündeminde tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 adet dosyadan 185'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16 milyon 865 bin 937 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk 10 ayında kurul tarafından toplam 1542 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1358 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 204 milyon 322 bin 410 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, alkollü içki gibi reklamı yasak olan ürünlere yönelik şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatı gereği her ne surette olursa olsun alkollü içkilerin ve üretici firmaların reklamının yapılması yasak olmasına rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı olarak yer verildiği tespit edilmiş olup, Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu'nun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemeleri yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reklam Kurulu'ndan 204 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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