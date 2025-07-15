Reklam Panosu Devrildi, Yaya Yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'deki reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
O sırada kaldırımda yürüyen H.İ.T, reklam panosunun altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla panonun altından çıkarılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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