Rektör Yılmaz Öğrencilerle Buluştu

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, İbn-i Kemal Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Yılmaz, son dönemde hayata geçirilen yenilikler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, öğrencilerle eğitim hayatlarına dair görüşlerini paylaştı.

Yılmaz, üniversite yıllarının oldukça önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu süreci en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.