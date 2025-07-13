LEİDEN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Leiden kentinde doğan ünlü ressam Rembrandt'ın mirasını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Rembrandt Günleri, bu yıl 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirişiyor.
Etkinlikte nostaljik kıyafetler giyen katılımcılar, dönemin atmosferini yeniden canlandırarak etkinliğe ayrı bir renk kattı.
Son Dakika › Güncel › Rembrandt Günleri Leiden'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?