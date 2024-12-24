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Remzi Çalışkan Tahliye Edildi

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DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, 29 gün sonra mahkeme kararıyla tahliye oldu.

24.12.2024 16:53
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(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın tahliye edildiğini duyurdu. Sendikadan yapılan sosyal medya paylaşımında "29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi" ifadelerine yer verildi.

26 Kasım'da Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında sabaha karşı evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ve daha sonrasında tutuklanan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın başkanı Remzi Çalışkan tahliye edildi.

Çalışkan'ın tahliyesine ilişkin DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında "29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın dayanışma.İnadına Sendika, İnadına DİSK." ifadelerine yer verilirken, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın (Genel-İş) hesabından yapılan paylaşımda ise "Genel Başkanımız Remzi Çalışkan özgürlüğüne kavuştu. Haksızlık ve hukuksuzluk son buldu" denildi.

Tahliye kararı sonrası Genel-İş Genel Merkezi'nde bulunan sendika üyeleri ve yöneticileri, "Onurlu başkan, Remzi Çalışkan" sloganları attı.

Remzi Çalışkan Tahliye Edildi
Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Remzi Çalışkan Tahliye Edildi - Son Dakika

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