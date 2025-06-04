Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "Renklerin Rapsodisi" defilesi, Sri Lanka ve Türk kültürlerinin motiflerini buluşturdu.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Marka Şehir Ankara Derneğinin desteğiyle Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen defilede, Sri Lanka'nın geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlarla sunuldu.

Program, Sri Lanka'da törenlerinin geleneksel açılışı olan yağ lambasının yakılmasıyla başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, etkinliğin yalnızca bir moda gösterisi değil, aynı zamanda bir kültür ve diplomasi örneği olduğunu söyledi.

Sri Lanka'nın zengin tekstil mirasını anlatan Büyükelçi Dissanayake, ülkesinde M.Ö. 6'ncı yüzyıla kadar uzanan pamuklu kumaş dokumacılığına dair tarihi kayıtlar bulunduğunu ifade etti.

Dissanayake, "Ekonomik liberalleşme sürecinde 1978'de geleneksel dokuma sektörü büyük zarar gördü. Yaklaşık 500 bin kadın işini kaybetti ancak sonrasında geleneksel tekstil mirasını korumaya yönelik önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

Defile sırasında her tasarımı tek tek tanıtan Dissanayake, defileye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol da defilenin ortaya çıkış sürecine ilişkin, "Bizim bu maceramız, Hasanthi Hanım'ın Sri Lanka kostümlerini Türk motifleriyle birleştirerek bir defile yapma arzusuyla başladı. Birlikte çalışma sürecinde çok mutlu olduk. Sizlerin de tanıklık etmesinden gurur ve onur duyuyorum." dedi.

Etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, diplomat eşleri ve davetliler katıldı.