Repin'in Tablosu Yeniden Sergileniyor

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Ünlü Rus ressam İlya Repin'in, ilk Rus Çarı 4. İvan'ın oğlu İvan'ı öldürmesini konu alan "Korkunç İvan Oğlunu Öldürüyor" isimli tablosu yeniden sanatseverlerle buluştu.

Başkent Moskova'daki Tretyakov Galerisi'nde 2018'de bir kişinin saldırısıyla hasar gören, "Korkunç İvan Oğlunu Öldürüyor" (İvan Grozniy ve Oğlu İvan 16 Kasım 1581) isimli tablonun yeniden sergiye çıkarılması nedeniyle tören düzenlendi.

Sanat galerisi yetkilileri ve tablonun restorasyonunu yapan uzmanların katılımıyla düzenlenen tören sonrasında, Repin'in 1883-1885 yıllarında resmettiği tablo özel tasarlanmış bir cam koruma içerisinde yeniden sergilenmeye başladı.

Tablonun yapım ve restorasyon aşamalarının yer aldığı çalışmalar da esere uzun yıllardır ev sahipliği yapan Tretyakov Galerisi'ndeki sergi alanında gösterime sunuldu.

Repin'in, Rus sanat tarihi açısından önemli yere sahip bu yağlı boya tabloyu kan dökülmesine ve şiddete karşı olduğunu göstermek için yaptığı belirtiliyor.

Üzerindeki kanlı tasvir nedeniyle sanat dünyasında çeşitli tartışmaları da beraberinde getiren eserde Repin'in, Rus Çarı 2. Aleksandr'ın suikasta uğraması ve ardından yaşanan kanlı olaylardan ilham alarak Korkunç İvan ile ilgili bu tabloyu resmettiği ifade ediliyor.

İlk Rus Çarı 4. İvan'ın yaşadığı bir öfke krizi neticesinde demir asasıyla vurarak oğlu İvan'ı öldürmesini ve ardından yaşadığı pişmanlığı konu alan tablo, ilk sergilendiği dönemde hükümet çevrelerinde huzursuzluk oluşturduğu için yasaklandı. 1885'te, üç aylık yasağın ardından tekrar sergilenmeye başlayan tablo, 1913'te bir akıl hastasının saldırısına uğradı. Restorasyonu yapılan tablo, 2018'de sergilendiği Tretyakov Galerisi'nde bir vandalın saldırısıyla tekrar hasar gördü.

Uzun süredir özel bir metot uygulanarak yapılan restorasyon sonucunda İlya Repin'in eseri "Korkunç İvan Oğlunu Öldürüyor" tablosu daimi galerisinde yeniden sanatseverlerle buluştu.

"Dünyada benzeri olmayan eşsiz ekipmanlarla restorasyon yapıldı"

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018'de saldırıya uğrayan eserin ülkenin en iyi restore uzmanlarının çalışmalarıyla tekrar geri döndüğünü belirterek, "İşin hassasiyetle yapılması gerekiyordu. Bu amaçla dünyada benzeri olmayan eşsiz ekipmanlar üretildi. Uzmanlar sadece kayıpları telafi etmekle kalmadı, bununla birlikte zamanla kaybolan renkleri de yerine getirdi. Profesyonellerin özenli çalışmaları sayesinde, bugün Tretyakov Galerisi'nin ziyaretçileri, büyük Rus sanatçısının inanılmaz bir sanatsal etki gücüne sahip önemli tablosunu bir kez daha canlı olarak görebilecekler." ifadelerini kullandı.