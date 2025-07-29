REPKON Brezilya'da Füze Üretimine Katkıda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

REPKON Brezilya'da Füze Üretimine Katkıda Bulunacak

29.07.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

REPKON, SIATT ile işbirliği yaparak Brezilya'nın MANSUP-ER füzesi üretimine destek verecek.

Türk savunma sanayisinde metal şekillendirme sektöründeki yetenekleriyle global bir oyuncuya dönüşen REPKON, Brezilya merkezli SIATT'ın uzun menzilli füzesinin üretimine katkı sağlayacak.

Brezilya merkezli, akıllı mühimmatlarla ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşan SIATT, Tamandare sınıfı fırkateynler için yakın zamanda MANSUP füzesi tedarik etmek üzere Brezilya Donanması ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeden kısa süre sonra da Sao Paolo'da REPKON ile bir sözleşme daha yapıldı.

REPKON, bu kapsamda, akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisiyle MANSUP-ER Programı'na odaklanacak. MANSUP-ER (Míssil Antinavio Nacional de Superfície-Uzun Menzilli), Brezilya Donanması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Donanması'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. MANSUP-ER, yüzeyden yüzeye uzun menzilli bir gemisavar füze sistemi olarak görev yapıyor.

SIATT liderliğinde, BAE'de EDGE Group ve Brezilya Donanması işbirliğiyle geliştirilen bu füze, MANSUP füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak 200 kilometre menzile ulaşıyor.

SIATT, akıllı mühimmat ve ilgili sistemlerin tasarımı ve üretimi konusunda bölgesel bir lider olarak öne çıkıyor.

REPKON ise metal şekillendirme sektörü için anahtar teslim komple üretim tesisleri sağlayıcısı olmasının yanı sıra küresel pazarda üstün performansıyla tanınan bir tasarımcı, üretici ve anahtar metal şekillendirme makineleri tedarikçisi olarak dikkati çekiyor.

REPKON, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme, kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirmiş olduğu yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makinalar imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor; özellikle dünyada çok az ülkenin kullanabildiği kritik akıtarak şekillendirme teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor. Bu teknoloji, dönel simetrik parçaların üretiminde, nihai parça toleranslarında ve malzeme dayanım değerlerinde önemli artışlar sağlayarak birçok farklı ve özel ürünün şekillendirilmesine olanak tanıyor.

REPKON ve SIATT, uzun vadeli işbirliğiyle daha geniş pazar penetrasyonu ve daha güçlü bir etki alanı öngörüyor. Bu stratejik ortaklığın her iki şirkete de fayda sağlayacağı değerlendiriliyor.

Son dönemde özellikle mühimmat üretimine yönelik tesislerin kurulumu için uluslararası sözleşmeler imzalayan REPKON, bu doğrultuda ABD, Almanya, Danimarka, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan'da projeler yürütüyor.

Şirket, yakın zamanda Bowas firmasını da satın alarak, dünyada hem metal aksam hem dolum hem de mühimmat için enerjitik malzemeler üreten tesisler kuran ender firmalardan biri oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REPKON Brezilya'da Füze Üretimine Katkıda Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

10:56
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
16:04
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı
16:01
Sivas’ta kene bir can daha aldı
Sivas'ta kene bir can daha aldı
15:32
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
15:29
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 11:21:21. #7.11#
SON DAKİKA: REPKON Brezilya'da Füze Üretimine Katkıda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.