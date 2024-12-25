Restoran Aşçısı Falezlerden Denize Düştü - Son Dakika
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Restoran Aşçısı Falezlerden Denize Düştü

Restoran Aşçısı Falezlerden Denize Düştü

Antalya'da restoran şef aşçısı Kenan Yılmaz, yağmur nedeniyle ıslanan tahtaların kırılması sonucu denize düştü. Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25.12.2024 21:58  Güncelleme: 22:01
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ANTALYA'da falezlerin kıyısında bulunan restoranın 180 kiloluk şef aşçısı Kenan Yılmaz (35), telefonla konuştuğu sırada yağmurdan ıslanan tahtanın kırılması sonucu denize düştü. Yılmaz 1 saatlik çalışmanın sonunda bulunduğu yerden çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde falezlerin kıyısındaki otele ait restoranda meydana geldi. Restoranda şef aşçı olarak çalışan Kenan Yılmaz iddiaya göre telefonla konuşmak için ahşap basamakları bulunan alakart bölümüne geçti. Yağmur nedeniyle ıslanan tahtalardan birinin kırılması üzerine Yılmaz, falezlerden denize düştü. Restoran çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerde bilinci açık şekilde bekleyen Yılmaz'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yılmaz'ın 180 kilo ağırlığında olması nedeniyle olay yerine özel ambulans ve sedye istendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Kenan Yılmaz, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Restoran Aşçısı Falezlerden Denize Düştü - Son Dakika

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