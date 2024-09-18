Restoran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Restoran Cinayeti Davası Başladı

Güngören'de müzik sanatçısı öldürülmesi davasında sanıklara müebbet hapis cezası istemiyle yargılama.

18.09.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'deki restoranda müzisyeni darbederek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.

Sanık Öztaşçı, olaydan önceki akşam sanık Ceyhun Tuzcu'yla parkta oturup, şarkı sözü yazdıklarını, telefon şarjı bittiği için restorana gittiklerini belirterek, saat 04.00 sıralarında Tuzcu'nun kahve aldığını söyledi.

Restoranda masada uyukladığını anlatan Öztaşçı, "Rahmetli masaya geldi. 'Siz yemek mi yediniz?' dedi. Ben kafamı kaldırıp baktım. Ceyhun 'Yok abi, bizden öncekiler yemiştir.' dedi. Maktul bize 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Biz de 'Kahve içiyoruz.' dedik. Sinkaflı küfür ederek, 'Evde için.' dedi. Sonra yerine gitti. Biz kafasının güzel olduğunu anladık. Sonra yine geldi. Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Kasaya doğru giderken hala söyleniyordu. Biz de yanına gittik. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." diye konuştu.

Sanık Ceyhun Tuzcu ise restorana kahve almaya gittiğini, masaya geri döndüğünde ise maktulün küfürler edip, 'Dua et o kahveyi suratına çarpmıyorum.' dediğini iddia etti.

Maktulün sürekli küfür ettiğini savunan Tuzcu, "Bize 'bekleyin' deyip parmağını sallayarak gitti. Bence, bizim tepsilerimizi aldığımızı fark edip, sokak çocuğu sandığı için bize küfürler etti. Kasaya giderken yine bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Ona doğru koşmaya başladım. Tam gittiğim an Hayrettin maktule vurdu. Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu." ifadelerini kullandı.

Müşteki Nermin Kıvrak da çocuğunun çok naif olduğunu, çevresinde bulunan kimseye şiddet uygulamadığını söyledi.

Kıvrak, çocuğunun katledilmesine dayanamadığını belirterek, adalete ve Allah'a güvendiğini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedildi.

Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak, yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtildi.

İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA

Umut Emre, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Şiddet, Güncel, Hukuk, Müzik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Restoran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement