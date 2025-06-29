Restoranda Heimlich Manevrası ile Kurtarılan Müşteri

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibi tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Karslılar Mahallesi'ndeki bir restoranda kimliği henüz öğrenilemeyen bir müşterinin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken bu kişi, hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştı.

Durumu fark eden restoranın sahibi Bertuğ Aksüt, müşteriye müdahale etti.

Aksüt, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkartarak müşterinin yeniden nefes almasını sağladı.

Olay anı ise restoranın güvenlik kamerasınca görüntülendi.