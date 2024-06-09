Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi.
24 yaşındaki yabancı uyruklu A.S, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Baraj Gölünde Genç Drowned - Son Dakika
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