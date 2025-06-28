Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antakya-Reyhanlı kara yolu Beşaslan mevkisinde, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Şavak Gürler ile Emine Açıkalın'ı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
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