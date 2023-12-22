 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Reyhanlı'da sahte temizlik malzemesi operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Reyhanlı'da sahte temizlik malzemesi operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sahte temizlik malzemesi üretimi yapan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 11,5 ton kimyasal madde ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.

Reyhanlı\'da sahte temizlik malzemesi operasyonu
22.12.2023 - 15:17,
Abone Ol

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sahte temizlik malzemesi operasyonunda, 11,5 ton kimyasal ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte temizlik malzemesi üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, iş yerinde 11,5 ton kimyasal madde, 1200 litre sahte deterjan ve üretim için kullanılan çok sayıda makine ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Belediye ekipleri de ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini mühürledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, Hatay, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da sahte temizlik malzemesi operasyonu - Son Dakika


15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50
Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
14:44
Rıza hoca dün ''Sen nasıl kalecisin?'' dediği Mert Günok'tan bugün özür diledi Rıza hoca dün ''Sen nasıl kalecisin?'' dediği Mert Günok'tan bugün özür diledi

Son Dakika
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
14:44 Rıza hoca dün ''Sen nasıl kalecisin?'' dediği Mert Günok'tan bugün özür diledi
14:43 Boşlukla tokalaşan Biden, boyut atlayıp görünmez insanlara sarılmaya başladı
14:40 Asgari ücretin hafta başında açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:19:07. #1.11#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da sahte temizlik malzemesi operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement