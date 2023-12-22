Reyhanlı\'da sahte temizlik malzemesi operasyonu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sahte temizlik malzemesi operasyonunda, 11,5 ton kimyasal ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerinde sahte temizlik malzemesi üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, iş yerinde 11,5 ton kimyasal madde, 1200 litre sahte deterjan ve üretim için kullanılan çok sayıda makine ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Belediye ekipleri de ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini mühürledi.