Reyhanlı'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama - Son Dakika
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Reyhanlı'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama

Reyhanlı\'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama

Suriye muhalefetinin Şam'a girmesiyle Reyhanlı'da toplanan Suriyeliler, rejimin çökmesini kutladı ve 'Suriye hür, Suriye özgür' sloganları attı. Suriyeliler, yurda dönüş hazırlıklarını yapıyor.

08.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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MEYDANDA KUTLAMA

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda Suriyeli belediye binası önündeki meydanı doldurdu. Kalabalık grup, "Suriye hür, Suriye özgür" sloganı attı. Suriyelilerin büyük çoğunluğu, yurtlarına dönmeye hazırlandıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Reyhanlı, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama - Son Dakika

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