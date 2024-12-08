MEYDANDA KUTLAMA
Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda Suriyeli belediye binası önündeki meydanı doldurdu. Kalabalık grup, "Suriye hür, Suriye özgür" sloganı attı. Suriyelilerin büyük çoğunluğu, yurtlarına dönmeye hazırlandıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama - Son Dakika
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