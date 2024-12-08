Reyhanlı\'da Suriyelilerden Esad Karşıtı Kutlama

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MEYDANDA KUTLAMA

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda Suriyeli belediye binası önündeki meydanı doldurdu. Kalabalık grup, "Suriye hür, Suriye özgür" sloganı attı. Suriyelilerin büyük çoğunluğu, yurtlarına dönmeye hazırlandıklarını söyledi.