Reyhanlı\'da Tır Yangını: 6 Otomobil Yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır kapısında park alanındaki tırda çıkan yangında 6 otomobil yandı.

Suriye'ye götürülmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı araç bekleme sahasında park halindeki otomobil yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda bulunan 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.