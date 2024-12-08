Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cüdeyde Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun çalışanı, yakıt dolumu yapılan traktörü park etmek istedi.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç, akaryakıt pompasına çarptı.
Kaza anı işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Traktör Kazası - Son Dakika
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