Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.
O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı Muhtarlık Ofisinde Dekor Düşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?