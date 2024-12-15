Reyhanlı Saldırısı Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı Saldırısı Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı

Reyhanlı Saldırısı Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlusuyla ilgili işlemler tamamlanarak cezaevine gönderildi.

15.12.2024 23:47
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranırken yakalanan Cengiz Sertel, cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen ve dün yakalandığı açıklanan Cengiz Sertel'in işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 ayrı suçtan aranan ve bunların 3'ünden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sertel, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer alan Cengiz Sertel'in Reyhanlı'daki terör saldırısıyla ilgili yargılamasının da ayrıca yapılacağı belirtildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı dün açıklanmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2018'de karara bağlanan saldırıyla ilgili davada, Cengiz Sertel'in dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı Saldırısı Sorumlusu Cengiz Sertel Yakalandı - Son Dakika

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