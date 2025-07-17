Riyad'da 1,53 Milyar Dolar Değerinde Anlaşma - Son Dakika
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Riyad'da 1,53 Milyar Dolar Değerinde Anlaşma

17.07.2025 10:19
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Çin Liman Mühendislik, Suudi Arabistan'da Diriye Arena'nın inşası için anlaşma imzaladı.

RİYAD, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi'nin Ortadoğu CEO'su Yang Zhiyuan (solda) ve Diriye Şirketi CEO'su Jerry Inzerillo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzaladı, 15 Temmuz 2025.

Suudi Arabistan'ın Diriye Şirketi, Riyad yakınlarındaki Diriye Arena bloğunun inşası için Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi ile 1,53 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Proje kapsamında çok amaçlı bir kapalı kompleks, üç karma kullanımlı ofis binası ve bir park tesisi inşa edilecek. Yaklaşık 74.000 metrekare brüt inşaat alanına sahip olacak Diriye Arena, konserler, spor etkinlikleri, e-spor müsabakaları, sergiler ve canlı gösteriler gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere esnek ve ölçeklenebilir bir tasarıma sahip olacak.

Şirket, 20.000 seyirci kapasiteli arenanın dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekmeyi hedeflediğini belirtti. (Fotoğraf: Diriyah Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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