Riyad'daki AB-KİK zirvesi ertelendi, havalimanı saldırılarında 20 kişi öldü - Son Dakika
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Riyad'daki AB-KİK zirvesi ertelendi, havalimanı saldırılarında 20 kişi öldü

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Riyad'da 24 Ekim'de planlanan ikinci AB-KİK Zirvesi'nin ertelendiği, yeni tarihin daha sonra duyurulacağı bildirildi. Açıklamada gerekçe verilmezken karar, Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 20 kişinin öldüğü dönemde alındı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 24 Ekim'de düzenlenmesi planlanan ikinci Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin ertelendiği bildirildi.

AB'den yapılan açıklamada, zirvenin yeni tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

AB-KİK ortaklığının her iki bölge açısından büyük stratejik önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, ilişkilerin güçlendirilmesine ve Ekim 2024'te düzenlenen ilk zirveden bu yana yakalanan ivmenin korunmasına yönelik kararlılık teyit edildi.

Açıklamada, erteleme kararının gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi. Karar, Suudi Arabistan'daki bazı havalimanlarına yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin arttığı dönemde alındı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve ülkenin diğer birçok bölgesine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanGüvenlikPolitikaGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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