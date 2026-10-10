Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan\'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın iki gün arayla ikinci kez saldırıya uğradığı bildirildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı ilk saldırının ardından havalimanında yeniden patlama sesleri duyuldu. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, havalimanının tahliye edildiğini ve hava trafiğinin durdurulduğunu belirtti. Son saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu aktarılırken yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, iki gün arayla yeniden saldırının hedefi oldu. Havalimanı çevresinde şiddetli patlama sesleri duyulurken uçuşların durdurulduğu bildirildi.

RİYAD HAVALİMANI İKİNCİ KEZ HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, saldırının ardından havalimanının tahliye edildiğini ve hava trafiğinin durdurulduğunu aktardı. 

Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

EN AZ İKİ ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Havalimanı çevresindeki görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyduklarını belirtti. 

Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

İLK SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 36 KİŞİ YARALANMIŞTI

Riyad'daki havalimanı, iki gün önce de ölümcül bir saldırıya hedef olmuştu. Önceki saldırıda aralarında bir pilotun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Havalimanının kısa süre içinde ikinci kez hedef alınması, bölgede devam eden askeri hareketlilik sırasında yaşandı.

HAVALİMANINDAN YOLCULARA UYARI

Saldırı haberlerinin ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı, yolculara yönelik kısa bir bilgilendirme yayımladı. Yolculardan havalimanına hareket etmeden önce uçuşlarının güncel durumunu kontrol etmeleri istendi. Hava trafiğinin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir saat açıklanmadı. 

Kaynak: AA
Suudi ArabistanHavacılıkGüvenlikPolitikaGüncelPilotRiyadDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Böyle eğlence olmaz olsun İki genç kızın yaptıklarına bakın Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
18:27
Fenerbahçe’de 561 gün sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk
17:56
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:43
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 18:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei