Rıza Akpolat, Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne Nakledildi - Son Dakika
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Rıza Akpolat, Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne Nakledildi

Rıza Akpolat, Paşakapısı Cezaevi\'nden Silivri Cezaevi\'ne Nakledildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledileceğini açıkladı. Parti yöneticileri, Akpolat'ı ziyaret ederek destek verdiler ve iktidarın uyguladığı baskı politikalarını eleştirdiler.

17.01.2025 23:29  Güncelleme: 23:30
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen, Paşakapısı Cezaevi'nde Rıza Akpolat'ı ziyaret etti.

Çiftci, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "Rıza Başkanımızın herkese selamı var. Pazartesi gününden bu yana soğuk havaya rağmen Beşiktaş Belediyesi önünde AKP karanlığına karşı direnen herkese teşekkür etti" paylaşımında bulundu.

"Silivri Cezaevi'ne naklediyorlar"

Çiftci, daha sonra yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. 4 boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris'e ardından Paşakapısı Cezaevi'ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi'ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat'a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rıza Akpolat, Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne Nakledildi - Son Dakika

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