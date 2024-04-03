Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Bartın Belediye Başkanı seçilen Rıza Yalçınkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.
Beraberinde CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve partililerle Bartın Adalet Sarayına gelen Yalçınkaya'ya, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Büşra Algın Subaşı tarafından mazbatası verildi.
Yalçınkaya, daha sonra Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, Bartın halkının desteği ve katkısıyla Bartın Belediye Başkanlığı görevinin bir kez daha kendisine nasip olduğunu söyledi.
Şevk ve heyecan içerisinde zorlu bir seçim süreci sonrasında halkının desteği ve katkısıyla mutlu sona ulaştıklarını belirten Yalçınkaya, "Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var; bize güvenen, bize inanan tüm Bartın halkına en iyi hizmeti sunabilmek. Belediye hizmetleri olarak kamu ve halk yararına çalışan bir yönetim anlayışıyla adil ve eşit bir belediyecilik hizmet anlayışını Bartın'a getirmek istiyoruz. Bu nedenle şeffaf belediyecilik, adil, eşit, kamu ve hak yararı için çalışan bir belediye anlayışını, Bartın halkıyla göstererek, onların da beğenisi kazanma gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.
Yalçınkaya, halkın güvenini eksiltmeden, sevgisini azaltmadan, hak ettikleri hizmetleri yerine getireceklerini kaydederek, "Bundan sonraki süreçte tek bir gayemiz var; Bartın'a en iyi hizmeti sunabilmek. İnanıyorum ki Bartın'ı seven, içinde Bartın sevdası olan herkes bize bu çalışmalarımızda yardımcı olacak. Bize destek ve katkı verecek çünkü biz seçim süresince kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, herkesi kucaklayarak, herkesin hak ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getireceğiz dedik. Dolayısıyla içinde Bartın sevdası olanlar da bizi kucaklarlarsa bize güç verirlerse el ele, gönül gönüle, Bartın'ı hak ettiği yere getirme mücadelesi içerisinde olursak inanıyorum ki 5 yıl içerisinde Bartın hak ettiği yere gelecek. Bartın halkının beklediği o güzel hizmetler çok kolay, hızlı bir şekilde hayata geçecek." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Yalçınkaya, vatandaşların tebriklerini kabul etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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