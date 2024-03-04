Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak tütün ve alkol ele geçirilen operasyonda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir depoda gerçekleştirilen aramada, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda kaçak oldukları belirlenen kişiler, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliğin çocukların gelişimi için önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tuncer, at binmenin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda koordinasyon ve hafıza yeteneklerini geliştirdiğini söyledi. Biniciliğin geleceği parlak bir spor olduğunu vurgulayan Tuncer, aileleri çocuklarını teşvik etmeye ve imkanı olmayanların da sponsor bulmasıyla biniciliğe devam etmesine destek olmaya çağırdı. Ayrıca, 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine önemli katkılar yapacağını ve altyapının sporcu yetiştirmek için önemli olduğunu ifade etti.
Bolu'da park alanında bulunan bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' dedi. Comanescu, ADF'nin 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.
Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, uluslararası toplumun Gazze'deki başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri sebebiyle tören düzenlendi. Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, törende çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene veliler ve vatandaşlar da katıldı.
Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evleri yıkılan ve konteyner kente yerleşen üniversite öğrencisi Vildan Elif Gönül, gönüllü olarak çocuklarla vakit geçirerek hem kendisini hem de çocukları rehabilite ediyor. Gönül, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çalışmalar yürütüyor ve çocukları mutlu etmenin kendi yaralarını iyileştirdiğini belirtiyor.
Elazığ'da E.D. idaresindeki bir tır ile 44 DT 657 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
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