Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem

Rize Ardeşen\'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir depoda gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara ve 13 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.

04.03.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak tütün ve alkol ele geçirilen operasyonda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir depoda gerçekleştirilen aramada, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Ardeşen, Rize, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bodrum açıklarında 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
    11:08 Bodrum açıklarında 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • İnegöl'de kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu yakalandı
    11:08 İnegöl'de kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda kaçak oldukları belirlenen kişiler, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

  • Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı: Binicilik çocukların gelişimi için önemli
    11:08 Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı: Binicilik çocukların gelişimi için önemli

    Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliğin çocukların gelişimi için önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tuncer, at binmenin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda koordinasyon ve hafıza yeteneklerini geliştirdiğini söyledi. Biniciliğin geleceği parlak bir spor olduğunu vurgulayan Tuncer, aileleri çocuklarını teşvik etmeye ve imkanı olmayanların da sponsor bulmasıyla biniciliğe devam etmesine destek olmaya çağırdı. Ayrıca, 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine önemli katkılar yapacağını ve altyapının sporcu yetiştirmek için önemli olduğunu ifade etti.

  • Bolu'da Park Alanında Bulunan Bisikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı
    11:08 Bolu'da Park Alanında Bulunan Bisikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

    Bolu'da park alanında bulunan bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

  • KEİ Genel Sekreteri: Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak önemli
    11:07 KEİ Genel Sekreteri: Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak önemli

    Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' dedi. Comanescu, ADF'nin 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.

  • Uganda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki başarısızlık büyük hayal kırıklığı yarattı
    11:07 Uganda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki başarısızlık büyük hayal kırıklığı yarattı

    Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, uluslararası toplumun Gazze'deki başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz.

  • Sivas Akıncılar'da Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar için tören düzenlendi
    11:07 Sivas Akıncılar'da Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklar için tören düzenlendi

    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri sebebiyle tören düzenlendi. Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, törende çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene veliler ve vatandaşlar da katıldı.

  • Karadağ Dışişleri Bakanı: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel
    11:06 Karadağ Dışişleri Bakanı: Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel

    Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

  • Depremzede üniversite öğrencisi, çocuklarla rehabilite oluyor
    11:06 Depremzede üniversite öğrencisi, çocuklarla rehabilite oluyor

    Kahramanmaraş'ta deprem sonrası evleri yıkılan ve konteyner kente yerleşen üniversite öğrencisi Vildan Elif Gönül, gönüllü olarak çocuklarla vakit geçirerek hem kendisini hem de çocukları rehabilite ediyor. Gönül, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile çalışmalar yürütüyor ve çocukları mutlu etmenin kendi yaralarını iyileştirdiğini belirtiyor.

  • Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
    11:05 Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

    Elazığ'da E.D. idaresindeki bir tır ile 44 DT 657 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

  • Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı
    11:05 Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:47 Kazakistan’da şiddetli deprem Kazakistan'da şiddetli deprem
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 11:08:55. #1.12#
SON DAKİKA: Rize Ardeşen'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement