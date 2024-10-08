Rize\'de 198 Uyuşturucu Operasyonu

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RİZE İl Jandarma Komutanlığı'nca son 4 ayda gerçekleştirilen 198 operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 223 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ekiplerin operasyon anları jandarma kamerasına da yansıdı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında 198 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 41 kilo 935 gram esrar maddesi, 4 kilo 26 gram bonzai, 27,85 gram AME maddesi, 50 sentetik hap, 3 gram kokain, 2 gram metamfetamin, bin 923 kök kenevir bitkisi, 511 gram kenevir tohumu, 5 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 av tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ile 238 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalan 210 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 13 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin operasyon anları jandarma kamerasına da yansıdı.