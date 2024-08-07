Rize\'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

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Rize'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin 5 olayda 49 düzensiz göçmeni yakaladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haklarında yapılan idari işlemlerin ardından sınır dışı işlemine tabi tutulmuştur. Bu olaylara organizatörlük eden 7 şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, şahıslardan 2'si yapılan işlemlerin akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."