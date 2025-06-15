Rize\'de Babalar Günü\'nde Yürek Isıtan Sürpriz

Rize'de yürek ısıtan "Babalar günü sürprizi"

RİZE - Rize'de belediye çalışanlarına babalar gününü nedeniyle yapılan videolu sürpriz izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Babalar günü nedeniyle Rize Belediyesi tarafından hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü herkesin yüreklerini ısıttı. Rize Belediyesi bünyesinde sokaklarda çalışan personele yönelik sürpriz hazırlandı. Personellerin çocuklarına ulaşan medya ekibi onlara babalar günü mesajı içeren video çekti. Babalar gününde ise çalıştıkları esnada yanına giden ekipler adres sorar gibi telefonu göstererek 'Şuaraya nasıl gidebilirim' diye sorarak yaklaştı. Ekrana bakan çalışan bir anda neye uğradığını şaşırarak büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medyada anbean paylaşılan bu görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ısıttı.