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Rize'de çatısı yanan evde hasar oluştu - Son Dakika
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Rize'de çatısı yanan evde hasar oluştu

Rize'nin Ambarlı köyünde Şahin Türüt'e ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize\'de çatısı yanan evde hasar oluştu
02.01.2024 - 11:11,
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Rize'de çatısı yanan iki katlı evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Ambarlı köyünde Şahin Türüt'e ait evin çatısında yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyerek çatıyı kaplayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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