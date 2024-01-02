Rize\'de çatısı yanan evde hasar oluştu

12:24 •
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.•
11:18 • •
Rize'de çatısı yanan iki katlı evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Ambarlı köyünde Şahin Türüt'e ait evin çatısında yangın meydana geldi.
Kısa sürede büyüyerek çatıyı kaplayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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