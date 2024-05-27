Rize\'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Rize'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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