Rize\'de Dirgen Saplanan Genç Yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde ayağına dirgen saplanan kişi yaralandı.
İlçenin Gürgen köyündeki Kireçli yaş çay alım yerinde Mehmet Emin Ç.'nin (24) ayağına yaş çayları karıştırdığı sırada dirgen saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet Emin Ç. dirgenin bir bölümünün kesilmesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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