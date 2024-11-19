Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelanın yaşandığı alan böyle görüntülendi
RİZE - Rize'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı heyelanın yaşandığı bölge böyle görüntülendi.
Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde sabah 5.30 sıralarında yaşanan heyelanda toprak kütlesi binaların içerisine girdi. Heyelan nedeniyle toprağın girdiği apartmanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yamacın altında bulunan 6 bina da tahliye edildi. 64 dairenin tahliye çalışmaları tamamlandığı bölge havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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