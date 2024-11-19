Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

Geniş Video İzle

Çayeli'nde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; 64 daire tahliye edildi.

19.11.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Baydaş: "Heyelan riski konusunda uyarılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz"

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan heyelanda toprak kütlesinin dolduğu apartmanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralanırken çevrede 64 dairenin tahliye çalışmaları tamamlandı. İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, 64 dairenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi.

Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanın ardından yamaçta kopan kütlelerin dolduğu apartmanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bölgede incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 kişinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Baydaş, "Bugün saat 06.30-06.40 civarında Çayeli ilçemiz merkezimizde bulunan mahallede bir binamızın arkasında meydana gelen heyelanın binanın birinci katına gelmesi neticesinde bir hasar meydana geldi. 1 vatandaşımız toprak altında kalıp rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 2 vatandaşımız hayati tehlikeleri olmamak şekilde tedavi altında. 2 vatandaşımız da ayakta tedavi sürecinden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda bu sıra boyundaki binalarda 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Yan yana binalar olduğu için herhangi bir problem yaşanmasın diye kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. İncelemeler sonrası yapısal hasar yoksa vatandaşlarımız tekrar dairelerine dönmelerini sağlayacağız. 112 ihbar hattına yansıyan herhangi bir afet, taşkın, heyelan, sel yok. Yükseklere kar yağdığı için sel ve taşkın riski beklemiyoruz. Uzun süredir yağış devam ettiği için toprak da suya doyduğu için heyelan riski var. Geçtiğimiz ay 600 kilo yağmur yağmıştı. Heyelan riski konusunda uyarılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Rize\'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: İHA

İhsan Selim Baydaş, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Çayeli, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Karadağ-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 22:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.