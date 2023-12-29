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Rize'de Kaçak Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Rize'de Kaçak Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, silah imalathanesinde 3 av tüfeği, 369 tüfek ve tabanca fişeği, tabanca gövdesi, namlu, hassas terazi ve mengene gibi çeşitli araç gereçlerin yanı sıra 400 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize\'de Kaçak Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı
29.12.2023 - 18:05,
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Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silah imalathanesinde 3 av tüfeği, 369 tüfek ve tabanca fişeği, tabanca gövdesi, namlu, hassas terazi ve mengene gibi çeşitli araç gerecin yanı sıra 400 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'de Kaçak Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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