Rize\'de Kaçak Silah İmalatı ve Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silah imalathanesinde 3 av tüfeği, 369 tüfek ve tabanca fişeği, tabanca gövdesi, namlu, hassas terazi ve mengene gibi çeşitli araç gerecin yanı sıra 400 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.