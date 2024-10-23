Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı

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Rize'de kar nedeniyle mahsur kalan yaylacılar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.10.2024 10:57
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Rize'de kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan yaylacılar hayvanları ile birlikte kurtarıldı

RİZE - Rize'de kar yağışı nedeniyle dönüşe geçen yaylacılar ve hayvanları, karın beklenenin üzerinde yağması sonucu yaylalarında mahsur kalınca İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılarak ilçe merkezlerine indirildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçesinin ortak yaylası olan Gito Yaylasında aracı arıza yaptığı için 1 gün daha beklemek zorunda kalan Nur Demirbaş ertesi günde kar yağışı nedeniyle hayvanları ile birlikte yaylada mahsur kaldı. Rize İl Özel İdaresi ekiplerine yardım çağrısında bulunan Demirbaş ve hayvanları bölgeye çıkan ekiplerin yoldaki karı temizleme çalışmasının ardından Hemşin ilçesine inebildi.

Yine ilçeye bağlı Avusor Yaylasından dönüşe geçtiği sırada kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Hüseyin Kesimal, Muhammet Kesimal ve Mustafa Eskivar, Komilo köyü muhtarı Lütfü Sezgin vasıtasıyla yardım istedi. Muhtar Sezgin ve Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları neticesinde bölgeye ulaşıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalan vatandaşlar Çamlıhemşin ilçe merkezine kadar indirildi.

Kaynak: İHA

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