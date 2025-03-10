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Rize'de Kıyamet Gibi Heyelan

Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan, 18 evi tahliye ettirdi; köylüler o anı kıyametle benzetti.

10.03.2025 14:31
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Rize'de 18 evin tahliye edildiği heyelanın görgü tanıkları o anları böyle anllattı: "Bir baktım ki kıyamet koptu geliyor"

İftar saatinde yaşadıkları heyelanı kıyamete benzettiler

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 18 evin tahliyesine neden olan heyelan anını anlatan köylüler, o anları kıyamete benzettiler.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak Köyü'nde Cuma akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köydeki 18 ev Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelan nedeniyle suların kesik olduğu köyde vatandaşlar tarafından temizlik çalışmaları devam ederken, Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelanda evi zarar gören ve heyelanın yaşandığı o anları anlatan İsmail Hakkı Bayrak, komşularının kendilerini uyardığını dile getirerek "Tam iftar saatiydi, telefonumda diğer odada sessizdeydi. Hiç haberim olmadı. Yukarıdan geliyor afet ama hiç haberimiz yok. Komşular bağırdı bize 'Evden çıkın' diye ama biz duymadık. Evin arka kısmına kadar geldiğinde eşim ne oluyor diye bir dışarıya baktı ki bize işaret ettiler 'Evden çıkın' diyerek. Biz de hemen çıktık evden. Arkamızdan evin kapısını doldurdu. Komşumuzun evine sığındık ve o gece misafir olduk" dedi.

Evlerinin tahliye edildiğini ancak köyde bulunan hayvanları için her gün ilçe merkezine gidip gelmek zorunda kaldığını kaydeden Bayrak " AFAD'dan geldiler ve burayı boşaltın dediler. Çalışma yapmak üzere yeniden geleceklerini söylediler. Şuanda oturma müsaadesi yok. Ardeşen merkezde kalıyoruz. Her gün inip geliyoruz. Ahırda hayvanımız var, merkezde bağlayacak yer yok. Ne yapacağız bizde bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşinin uyarısı üzerine balkona çıktıktan sonra gördükleri karşısında şoke olduğunu vurgulayan köy sakini Emine Ofluoğlu ise heyelan anlarını "Bir baktım ki kıyamet koptu geliyor" ifadeleriyle anlattı. Ofluoğlu "İftardan biraz önce eşim balkona çıktı. 'Çok gürültü var, rüzgar mı ne var?' dedi. Bende onun üzerine balkona çıkıp kontrol edeyim dedim. Sonra bir baktım ki kıyamet koptu geliyor. Ondan sonra hemen yengeme bağırmaya başladım. Eşim telefonla arayınca duymadılar ama sonra sesimizi duyarak dışarıya çıktılar. Yukarıdan büyük bir ses geldi. Allah'tan o sıra çıkmıştılar evden. Allah kurtardı. Korkan komşularımın hepsi o gece benim evime geldi. Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadık" diye konuştu.

Heyelanın ardından köyde su kesintisi olduğuna dikkat çeken Ofluoğlu "Şimdi de suyumuz akmıyor. Depoya çıktım, köyde 1 damla suyumuz yok. Yerinde depo yapılmasını rica ediyorum yetkililerden. Bir yangın çıksa köyde su yok" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Ardeşen, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

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